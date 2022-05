Per celebrare l’arrivo dell’estate, MarinoBus lancia POSTOPIÙ, tariffa agevolata in extra-comfort

MarinoBus, il marchio italiano del trasporto passeggeri su gomma, annuncia l’inedita tariffa POSTOPIÙ in vigore a partire dal 1° giugno, cioè da quando i bus con il picchio torneranno a muoversi a pieno carico: una novità decisa per festeggiare con i propri clienti l’arrivo dell’estate e una rinnovata voglia di viaggiare, anche grazie al miglioramento della situazione sanitaria.

POSTOPIÙ consentirà ai passeggeri di viaggiare in modalità premium, cioè con la garanzia che il posto adiacente al proprio resti vacante, con la possibilità di stivare ben 3 bagagli oltre a quello a mano da portare a bordo (invece dei 2+1 permessi con la tariffa standard) e con l’occasione di fruire di opportunità esclusive e promozioni stagionali che saranno via via presentate dall’azienda. Tutti questi benefici - che saranno accessibili a un sovrapprezzo contenuto e nettamente inferiore al valore di un biglietto normale - si sommeranno alla qualità da sempre assicurata a chiunque viaggi con MarinoBus: mezzi di ultima generazione, sicuri, spaziosi e con la comodità delle poltrone XXL.

I biglietti per le corse dal 1° giugno - anche con la tariffa POSTOPIÙ - sono già acquistabili online su www.marinobus.it, tramite l’app gratuita MarinoBus, telefonicamente al numero 080.3112335 o di persona presso i MarinoBus Point, ossia le oltre tremila agenzie di viaggio e biglietterie autorizzate: per i turisti che vogliono raggiungere i luoghi delle vacanze in Italia o all’estero, così come per i tanti lavoratori e studenti che desiderano rientrare alle regioni d’origine per le ferie, è il modo migliore per programmare agevolmente i propri spostamenti e approfittare delle tariffe migliori. MarinoBus, infatti, collega oltre 250 città in Italia ed Europa, accompagnando oltre un milione di passeggeri l’anno (dato 2019, ultimo pre-Covid).

“È superfluo sottolineare come il miglioramento della situazione sanitaria e l’allentamento delle restrizioni rappresentino un’autentica svolta non solo per la nostra azienda ma per l’intero settore e, ancor prima, per i passeggeri da cui ci attendiamo prenotazioni nonché apprezzamento anche per l’odierna novità tariffaria. È come se sancisse un progressivo ritorno alla ‘normalità’ e alla ‘libertà’ in tempi che, purtroppo, di normale e libero talvolta hanno ancora poco. Un periodo in cui non solo abbiamo garantito ai nostri viaggiatori il trasporto senza interruzioni, in massima sicurezza e in piena conformità delle disposizioni di legge, ma in cui siamo anche riusciti a darci da fare per sostenere, nei limiti delle nostre possibilità, bambini, donne e uomini in fuga dall’Ucraina e in arrivo in Italia.” commenta Gerardo Marino, Amministratore Unico di MarinoBus.

MarinoBus, nelle scorse settimane, si è infatti impegnata in un’azione di solidarietà a favore dei rifugiati ucraini in ingresso nel nostro Paese e bisognosi di raggiungerne le destinazioni più lontane, garantendo loro la possibilità di viaggiare gratuitamente sui propri automezzi di linea – impiegati in tratte a lunga percorrenza - e raggiungere così le mete in Puglia, Campania, Calabria e Basilicata da tutte le città servite del Nord Italia (tra cui Milano, Trieste, Trento e Udine). In questo modo, l’azienda ha permesso a più di 300 cittadini ucraini di raggiungere le mete sicure auspicate, per ricongiungersi spesso con i familiari o conoscenti già in Italia.