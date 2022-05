Comune di Altamura, aperta la procedura per segnalare disponibilità per il ruolo di scrutatore

Il comunicato del Comune di Altamura

"In occasione del Referendum del 12 Giugno 2022, l'Amministrazione Comunale è lieta di annunciare che è stata realizzata dal Servizio C.E.D. una procedura automatizzata che consentirà ai Cittadini Altamurani disoccupati o inoccupati iscritti sia nell'elenco degli scrutatori sia al centro per l'impiego di Altamura, di segnalare la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di scrutatore/supplente ai seggi elettorali. L'iscrizione all'elenco suddetto avviene mediante compilazione di apposito modulo, da effettuare entro e non oltre il 15 maggio 2022 e sarà accessibile, in attuazione del Decreto Semplificazioni, convertito nella L. 120/2020, mediante SPID.

La Commissione Elettorale del Comune di Altamura, deciderà successivamente, in seduta pubblica, le modalità mediante le quali sarà utilizzata questa "lista di disponibilità" di Cittadini disoccupati o inoccupati ed iscritti nell'elenco degli scrutatori per comporre l'elenco degli scrutatori nominati e supplenti da destinare ai seggi elettorali per il suddetto referendum."

