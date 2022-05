Proroga Avviso protezione e valorizzazione architettura e paesaggio rurale nelle Regione Puglia

È stato prorogato l’Avviso per la protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale nelle Regione Puglia. Le domande potranno essere presentate entro le ore 14 del 15 giugno 2022. Sono 200 le domande pervenute finora. L’obiettivo dell’Avviso è quello di recuperare e valorizzare i beni storici dei paesaggi rurali.

“Circa il 38% delle domande sono arrivate dall’Area metropolitana di Bari - ha commentato il presidente della commissione Turismo della Regione Puglia, Francesco Paolicelli -. Questo ci fa ben sperare. Dobbiamo continuare a promuovere il bando in ogni luogo per recuperare le bellezze del nostro paesaggio rurale. I ringraziamenti vanno in prima battuta al ministro e all’assessore regionale Lopane. Inoltre un grazie in particolare va a tutta la parte tecnica e alla dottoressa Anna Maria candela, che oltre a dirigere l’ufficio, è sempre pronta in prima linea sul territorio per spiegare e promuovere il bando in ogni singolo Comune.

È fondamentale che le tutte le risorse del PNRR assegnate alla Puglia vengano utilizzate per sostenere interventi di riqualificazione di masserie, edifici rurali, trulli, mulini che rappresentano il fiore all’occhiello, oltre che il tratto identitario della nostra regione”, ha concluso Paolicelli.