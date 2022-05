Nella mattinata di ieri, domenica 15 maggio 2022, presso le mura megalitiche di Altamura, l'associazione Plastic Free composta da adulti e molti bambini ha dato vita, come in precedenti circostanze, ad un'ulteriore lodevole iniziativa. Sono state ripulite alcune zone del tratto cittadino dai rifiuti abbandonati. Sono stati raccolti bottigliette in vetro, barattoli di bevande, carte di vario genere, cicche di sigarette e molta plastica. I responsabili dell'associazione soddisfatti dell'esito della manifestazione continueranno con altri interventi in altri siti poiché bisogna dare uno scossone forte a questa città rendendola più vivibile e pulita. Alla manifestazione ha presenziato il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile e ANPANA coordinati dal Servizio di Protezione Civile del comune di Altamura che ha fornito ai partecipanti nelle ore più calde alcune bottigliette di acqua.