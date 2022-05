Ordinanza Comunale, stato di grave pericolosità per incendi boschivi dal 15 giugno al 15 settembre

Con Ordinanza n. 34 del 15 maggio 2022, la sindaca Rosa Melodia di concerto col Servizio di Protezione Civile Comunale ha confermato, a seguito del Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 177 del 4 maggio scorso, lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per l'anno 2022 dal giorno 15 giugno al 15 settembre invitando tutti i proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di terreni ed aree e loro pertinenze incolti e/o abbandonati ricadenti nel centro abitato di procedere entro il 31 maggio agli interventi di pulizia provvedendo alla rasatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie e residui di vegetazione con particolare attenzione ai cigli ed alle banchine al fine di prevenire incendi. In caso di avvistamento di incendio si rende necessario contattare qualsiasi organo di Polizia oltre al Servizio di Protezione Civile riferendo ogni utile informazione per una cometta e tempestiva localizzazione dell'evento. Nella circostanza per i tre mesi estivi verrà attuato uno specifico servizio di pattugliamento coordinando l'attività delle Associazioni di volontario presenti sul territorio ovvero il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, l'ANPANA e l'ANPS. "Ci stiamo già attivando con la predisposizione di un programma - riferisce il Commissario della Polizia Locale Angelo Tragni, funzionario comunale del Servizio di Protezione Civile - che coinvolgerà il nostro Gruppo Comunale con le altre associazioni di volontariato affinché venga controllato capillarmente il nostro territorio che è uno dei più estesi della Puglia con numerose zone ai margini del centro abitato caratterizzate dalla presenza di alvei, cespugli e aree cartteristiche della Murgia che possono prendere facilmente fuoco". "Invitamo tutti cittadini - continua il responsabile della Protezione Civile comunale- a comportamenti corretti e nspettosi dell'ambiente segnalando tempestivamente qualsiasi situazione anomala"