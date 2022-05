Aggiornamento lavori Villa Grande, demoliti bagni fatiscenti

Gli aggiornamenti condividisi dal Comune di Altamura sulla pagina Facebook ufficiale.

Lavori pubblici: il punto sulla Villa comunale (o Villa Grande). Oggi demoliti i vecchi bagni fatiscenti

Ulteriore passo avanti dei lavori appaltati dal Comune per ridare un nuovo volto alla Villa comunale (o Villa grande). Sono in corso gli interventi per il restauro ed il risanamento di questo luogo nevralgico. Tutto procede con la sorveglianza della Soprintendenza e con il costante monitoraggio del settore lavori pubblici e del servizio del verde urbano.

Già effettuati, nella parte di via Quintino Sella, ad angolo con via Mastrangelo:

- la demolizione del muro che cedeva;

- il trapianto di una ventina di olmi e lecci che erano collocati nell'area di cantiere e sono stati spostati in altre aree della villa.

Oggi è stata completata la demolizione dei bagni che da tempo erano un "non luogo", fatiscenti e abbandonati.

Si procederà ancora con: ricostruzione della muratura esterna; sostituzione della pavimentazione e rifacimento dei cordoli delle aiuole; regimentazione delle acque piovane; realizzazione di nuovi accessi; valorizzazione dei percorsi storici.

Con il secondo stralcio progettuale sono previste: reintegrazione delle alberature in sostituzione di quelle che sono state abbattute per ragioni di pubblica sicurezza; fornitura di arredi urbani; revisione e realizzazione degli impianti; sostituzione della pavimentazione con rifacimento cordoli in un'altra parte della Villa (lato via dei Mille).

Insomma, è in atto un grande cambiamento e per questo si intende informare la cittadinanza sui passaggi salienti delle lavorazioni in corso per viverlo come un "cantiere aperto", con costanti aggiornamenti. Del resto è importante sottolineare che si tratta del primo intervento di natura strutturale da oltre 70 anni a questa parte.

Segnaliamo anche questo episodio: nell'area di cantiere è stato ritrovato un pullo di gazza, per questo è stata contattata l'associazione Lipu a cui è stato consegnato per le dovute attenzioni.