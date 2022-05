Comune di Altamura, Presentazione bando NIDI - Nuove iniziative d'impresa

Martedì 24 maggio, alle ore 18.30, si terrà ad Altamura presso Palazzo di Città, in sala conferenze, la presentazione della misura regionale NIDI – Nuove Iniziative D’Impresa.

Lo strumento regionale si rivolge a giovani, donne e persone che hanno perso il lavoro e vogliono avviare studi professionali o microimprese, con l’obiettivo di favorire la nascita di nuove attività e agevolare l’autoimpiego di persone appartenenti a categorie svantaggiate o maggiormente colpite dagli effetti della pandemia.

Le agevolazioni previste dal NIDI Puglia 2022 consistono in contributi a fondo perduto e prestiti rimborsabili a tasso zero, riconosciuti a nuove iniziative imprenditoriali da avviare, o avviate di recente, sul territorio regionale.

NIDI Puglia 2022 sarà caratterizzato da aiuti differenziati a seconda della composizione della compagine e delle caratteristiche dell’impresa. In particolare, sono previsti aiuti mirati, e di maggiore intensità, in favore dei soggetti più deboli (Compagini giovanili e Imprese femminili), nella forma del fondo perduto e del prestito a tasso zero, con l’ulteriore abbuono della metà del prestito (assistenza rimborsabile) per chi è in regola con la restituzione. L’iniziativa agevola le compagini giovanili, le imprese femminili, le nuove imprese e le imprese turistiche.

Il Roadshow sarà accompagnato anche da un Camper che si posizionerà dalle 18:00 alle 20:00 in Piazza Repubblica (nelle immediate vicinanze del Municipio) con personale specializzato pronto a fornire delucidazioni sulla misura ai partecipanti all'iniziativa e ai cittadini interessati.