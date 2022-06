Parco San Giuliano, mercoledì 8 giugno incontro per mappare aree verdi e valutare iniziative

Strada alla riflessione. Dopo il primo incontro di presentazione del progetto IxE-CO2 Parco San Giuliano (vincitore del programma POR Puglia 2014/20 per la realizzazione di nuove infrastrutture verdi e la riflessione collettiva per iniziare ad immaginare iniziative immateriali dedicate al verde) si passa alla fase esplorativa. Mercoledì 8 giugno alle 18.00 presso il piazzale della chiesa Santa Maria del Carmine (via Madrid), è programmato un incontro per passeggiare insieme fra le vie del quartiere di Parco San Giuliano e mappare le aree verdi pubbliche in cui immaginare nuove attività e iniziative “verdi” utili alla comunità.