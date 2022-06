Iniziano i lavori di “Rigenera Altamura” nel centro storico, tutte le modifiche alla viabilità

Previsto nella prossima settimana l'inizio dei lavori di riqualificazione del centro storico (programma "Rigenera Altamura"). L'appalto è stato aggiudicato ad una società di Roma per circa 4 milioni di euro (su un totale di 4.953.00 euro finanziati nell'ambito del Programma Operativo Convergenza - PAC Puglia) e consiste in lavori di sistemazione dei sottoservizi e ripavimentazione, con l'obiettivo di un miglioramento infrastrutturale di alcune zone del centro storico.

Nella prima fase il cantiere sarà installato nel comparto 3 relativo all'asse stradale di via Santa Caterina e vie annesse.

Per consentire l'esecuzione dei lavori, con ordinanza dirigenziale del V settore - Vigilanza e servizi sono stati introdotti alcuni divieti per il periodo dal 6 giugno al 6 ottobre. Il provvedimento prevede:

- istituzione del divieto di transito e divieto di sosta e fermata in piazza Don Minzoni; in via Santa Caterina, dall'intersezione con corso Federico II di Svevia sino all'intersezione con piazza Don Minzoni; in via San Michele, dall'intersezione con via Santa Caterina sino all'intersezione con corso Federico II di Svevia; in via Foggiali, dall'intersezione con piazza Don Minzoni sino all'intersezione con piazza San Lorenzo;

- inversione dell'attuale senso unico di marcia e istituzione del senso unico di marcia temporaneo in via Madonna dei Martiri (da via Già Corte d'Appello con direzione piazzetta Martiri);

- istituzione del senso unico alternato nel tratto compreso tra piazzetta Martiri e corso Vittorio Emanuele II (arco Martiri).

L'ordinanza, inoltre, dispone che la chiusura al traffico veicolare non impedisca l'accesso pedonale agli immobili e alle attività commerciali presenti nel tratto di strada interessato dalla chiusura.

Per limitare i disagi, con una precedente ordinanza sono state istituite delle aree di sosta riservata in corso Umberto I per i veicoli di proprietà dei residenti di via Santa Caterina e claustri e strade annesse. L'utilizzo degli stalli riservati sarà possibile tramite rilascio di un "pass" da parte del comando di Polizia locale, secondo un apposito modello. Per l'utilizzo degli stalli di sosta riservati non è utilizzabile il permesso di circolazione per la ztl (zona a traffico limitato) dal quale non si evince l'indirizzo di residenza del/la proprietario/a del veicolo.

Il modulo è disponibile sul portale del Comune (www.comune.altamura.ba.it). Per chiarimenti sulla domanda da presentare e/o per l'inoltro, i riferimenti del comando di Polizia locale sono i seguenti: tel. 080.3165111 - polizialocale@pec.comune.altamura.ba.it