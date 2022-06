Al Parco culturale e Centro sportivo DM10 il 5° Memorial Domi Martimucci

Perdere una speranza, anche la più flebile e sottile, non è mai stato il pensiero dell’associazione NOI SIAMO DOMI né, tantomeno, di un’intera comunità.

Raggiungere l’obiettivo di vedere Domi sorridere ha rappresentato un momento di unione e aggregazione teso all’amore e alla vicinanza nei suoi confronti e della sua famiglia.

Ad oggi sono passati ORMAI 7 anni l’1 Agosto p.v., fatti di ricordi, timidi sorrisi ed ancora lacrime, ed è in queste emozioni così contrastanti che l’associazione ha deciso di stringersi in un unico grande abbraccio cercando di proseguire il suo cammino con la stessa forza e la stessa priorità con cui era nata… LOTTARE PER LA LAGALITA’ NEL RICORDO DI DOMI.

L’associazione NOI SIAMO DOMI ONLUS ha deciso di tenere vivo il ricordo di Domi attraverso iniziative a scopo benefico nonché progetti di qualsiasi natura, sportivi e culturali, il tutto affinchè il sacrificio di Domi non resti vano e dimenticato.

Per far sì che ciò non si concretizzi, ultimo - ma non in ordine di importanza - è stata l’inaugurazione del Parco culturale e Centro sportivo DM10 intitolato appunto al nostro campione che dal prossimo 13 Giugno 2022 sarà la location perfetta per il 5° MEMORIAL DOMI MARTIMUCCI per circa un mese e mezzo.

Il Memorial, organizzato in collaborazione con la Chiesa del S.S. Redentore di Altamura e il CSI che fornirà supporto con l’arbitraggio durante le gare, vedrà impegnate diverse squadre nella formula Mundialito che si sfideranno per ambire l’ambito titolo di Campione del Mondo.

Le partite, tutte serali, saranno il palcoscenico principale in un contesto ove si potrà fare una passeggiata, accompagnare i propri bambini per divertirsi con intrattenimento e giochi che faranno da contorno a questo magnifico evento.

Un doveroso ringraziamento va ad Antonio Cannito, organizzatore principale del Memorial nonché amico di lunga data di Domi ed ex amico di squadra con cui aveva un rapporto indissolubile che li teneva uniti in campo ed anche fuori, e ad Onofrio Chironna, anche lui storico amico di Domi con cui ha condiviso praticamente tutto, anche la passione del calcio.

E’ questo lo spirito del Memorial, amicizia, condivisione, passione, lealtà, sport e ricordi.

Per seguire info e aggiornamenti vi invitiamo a seguire il canale ufficiale dell’Associazione ovvero la pagine fb ufficiale NOI SIAMO DOMI ONLUS.

Ci auguriamo e aspettiamo ampia partecipazione da parte di tutta la comunità altamurana, e non solo, perché spezzare un sorriso non significa dimenticare, bensì ricordare perchè NOI SIAMO DOMI… SEMPRE E PER SEMPRE.