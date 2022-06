Incontro tra Comune e Team Altamura, garantire continuità del calcio altamurano in Serie D

Al Palazzo di Città si è tenuto un incontro chiarificatore e sereno tra l'Amministrazione comunale e la ASD Team Altamura.

La dirigenza della Team, rappresentata dal presidente Michele Calia e da Angelo Continisio, ha espresso la difficoltà a proseguire e dopo vari anni di impegno si è detta interessata a creare le condizioni per un passaggio della società ad altri imprenditori eventualmente interessati a rilevare il titolo sportivo di serie D.

La sindaca Rosa Melodia, la vice sindaca Raffaella Petronelli e l'assessore allo sport Vito Menzulli hanno sottolineato che questo non è il momento della polemica, perché alimentarla rischia di far disperdere le forze. Hanno quindi assicurato la disponibilità a lavorare in stretta collaborazione per scongiurare la perdita di un patrimonio sportivo quale la serie D che in questi anni è stato garantito dall'attuale dirigenza, nonostante le difficoltà legate soprattutto ai due anni segnati dal Covid.

L'Amministrazione e la ASD Team Altamura hanno concordato nella volontà di trovare le possibili soluzioni per garantire la continuità del calcio altamurano nella serie D, verificando pure l'eventuale disponibilità di altri imprenditori a farsi avanti e, in tal caso, aprire una discussione e un aperto confronto. Hanno quindi preso il reciproco impegno a rivedersi a stretto giro.