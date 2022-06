Campo Cagnazzi, presentato progetto per manto in erba sintetica

L'Amministrazione comunale ha redatto un progetto per la realizzazione di un manto in erba sintetica al campo Cagnazzi.

In un incontro in sala consiliare, al quale hanno partecipato gli assessori Vito Menzulli (sport) e Silvio Galtieri (lavori pubblici) e i consiglieri comunali Davide Calabrese e Mario Castoro, il progetto è stato presentato alle associazioni e società sportive che utilizzano l'impianto. L'iniziativa dell'Amministrazione di realizzare il manto in erba sintetica è stato accolto molto favorevolmente dai rappresentanti del mondo sportivo.

La riunione è servita non soltanto a illustrare i dettagli ma anche a valutare le alternative all'utilizzo del "Cagnazzi" nel momento in cui saranno effettuati i lavori (i tempi sono ancora da definire). Ciò, in modo da pianificare tutto con attenzione, anticipando le diverse esigenze. Già fissato, a tal proposito, un incontro con le autorità sportive (Figc) per il vaglio di propria competenza.

Nel corso dell'incontro è stato reso noto che è in atto anche una progettualità nell'ambito del PNRR per lo stadio D'Angelo, con riferimento soprattutto al manto in erba sintetica e alla pista di atletica. Si auspica esito positivo per i progetti che sono stati candidati.