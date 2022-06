Protezione Civile, Allerta meteo gialla anche per venerdì 10 giugno ad Altamura

La sezione di Protezione civile della Regione Puglia ha diramato messaggi di allerta meteo per il giorno 10 giugno 2002.

Messaggio n. 1 per il 10 giugno: per la Puglia centrale bradanica (area in cui è inserito il Comune di Altamura) l'allerta è di colore giallo, con validità dalle ore 00.00 e per le successive 20 ore.

Evento previsto: Precipitazioni: da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Puglia settentrionale, in esaurimento nel pomeriggio, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulle restanti zone della Puglia, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Messaggio n. 2 per il 10 giugno: per l'intera Puglia l'allerta è di colore giallo, con validità dalle ore 00.00 e per le successive 24-36 ore.

Evento previsto: Venti dai quadranti settentrionali da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.

La Protezione civile di Altamura, insieme al gruppo comunale di volontari e alle associazioni con compiti di protezione civile, monitora la situazione.

In caso di eventi climatici avversi, sono raccomandate le comuni regole di protezione per se stessi e gli altri.

I messaggi della Protezione civile pugliese e le norme comportamentali sono disponibili nella seguente pagina:

https://www.comune.altamura.ba.it/index.php/it/amministrazione/settori-e-aree-di-competenza/v-settore/servizio-protezione-civile/allerta-meteo