Il messaggio della Sindaca Rosa Melodia

"Con grande orgoglio, la nostra città è stata premiata all'Arena di Verona per il concorso nazionale dell'Art Bonus.

Il progetto che abbiamo candidato e realizzato, ottenendo un ottimo quinto posto, riguarda il recupero e la riqualificazione dell'area circostante il sito medievale ipogeo di San Michele. Era in abbandono e in stato di degrado, chiuso da cancelli e dismesso.

Tutta l'area è stata rimessa a nuovo grazie alla sinergia tra Comune, Abmc e Regione. Infatti sono state due le linee di intervento: la prima per il restauro del sito e per la protezione dalle infiltrazioni d'acqua; la seconda ha riguardato l'Art Bonus e per questa siamo stati premiati.

Infatti il Comune ha promosso l'utilizzo dell'Art Bonus proprio per riqualificare l'area adiacente al sito ipogeo e questa ha ripreso vita con la creazione di un giardino pubblico. Siamo riusciti in questo intento con la preziosa collaborazione della Banca Popolare di Puglia e Basilicata.

Ricordo che l'Art Bonus è uno strumento ideato dal Ministero della Cultura proprio per coinvolgere le aziende private nel sostenere economicamente il recupero e il restauro del patrimonio pubblico.

Ringrazio tutte e tutti coloro che hanno dato il loro sostegno per il concorso al quale la città di Altamura ha ottenuto oltre 10.000 voti. Ringrazio la città di Verona che ci ha ospitato e ringrazio il ministro della cultura Franceschini per aver avuto l'intuizione di rendere istituzionale questo strumento di mecenatismo culturale di cui tanto abbiamo bisogno per valorizzare l'immenso patrimonio italiano. Sinceri complimenti a tutte le città finaliste e soprattutto alla Fondazione Arena di Verona e al Teatro Tascabile di Bergamo per il loro successo."