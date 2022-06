Referendum, l'esito del voto ad Altamura

Iniziano i lavori di “Rigenera Altamura” nel centro storico, tutte le modifiche alla viabilità

Divieto di transito e di sosta e fermata in piazza Don Minzoni e parte di via Santa Caterina; Inversione senso unico di marcia in via Madonna dei Martiri; Senso unico alternato tra piazzetta Martiri e corso Vittorio Emanuele II