Rigenera Altamura, inizia la fase esecutiva del programma

Il comunicato del Comune di Altamura

Come già comunicato, sta iniziando la fase esecutiva del programma "Rigenera Altamura" i cui interventi partono in via Santa Caterina e vie annesse, sino in via Foggiali. L'appalto consiste in lavori di sistemazione dei sottoservizi e nella ripavimentazione, con l'obiettivo di un miglioramento infrastrutturale di alcune zone del centro storico. Si ricorda che è in vigore un'ordinanza di chiusura al traffico, a partire dal 6 giugno.

L'Amministrazione è ben conscia che potranno verificarsi dei disagi principalmente per coloro che vivono e lavorano nel centro storico e, nel corso dell'esecuzione degli interventi di cantiere, si farà in modo di poter andare incontro alle varie esigenze, compatibilmente con il programma dei lavori e le necessità del cantiere.

Per quanto riguarda il traffico, non potendo più accedere in via Santa Caterina, sono consigliati percorsi alternativi rispetto all'attraversamento del centro storico.

Per i parcheggi (stalli riservati) gli uffici comunali hanno ultimato le procedure ed entro giovedì - secondo quanto comunicato dagli stessi uffici - saranno predisposte le aree di sosta.