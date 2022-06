Federicus, il concorso "Bianca Lancia sei tu!". Le modalità di partecipazione

Rigenera Altamura, inizia la fase esecutiva del programma

Il comunicato del Comune di Altamura Come già comunicato, sta iniziando la fase esecutiva del programma "Rigenera Altamura" i cui interventi partono in via Santa Caterina e vie annesse, sino in via Foggiali. L'appalto consiste in lavori di sistemazione dei sottoservizi