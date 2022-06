L'architetto altamurano Vincenzo Alberto Bruno espone il suo progetto di riqualificazione in Spagna

Dal 4 al 10 luglio, a Sagunto, in Spagna, il giovane architetto altamurano Vincenzo Alberto Bruno, espone un progetto relativo a “Piazza del Rinascimento: una nuova piazza per Sagunto”. La mostra, allocata in calle Roma 9, sarà inaugurata alle 19.30 con un concerto della UPV (Universidad Politecnica de Valencia) diretta dal Maestro José Francisco Sanchez Iborra.

Oggetto dell’esposizione sarà il progetto di riqualificazione di un'area semi abbandonata situata tra l'antico Teatro romano e il Castello di Sagunto.

Lo studio prevede la realizzazione di una piazza polifunzionale munita di servizi di vario genere: bar, infopoint, librerie, sala per mostre e conferenze, articolati spazialmente in stretta connessione con la morfologia del luogo e le sue peculiarità urbane e paesaggistiche. La proposta progettuale prevede anche la risistemazione del ripido percorso che collega la città sottostante con i due importanti siti storici e il miglioramento della sua fruibilità mediante piazzole di sosta con stazioni di ricarica integrati per bici elettriche e dispositivi multimediali.

Il progetto è stato sviluppato nell'ambito di un lavoro di tesi di Vincenzo Alberto Bruno "Architettura ed eredità del costruito", presso la facoltà di Architettura di Matera.