Vaccini: in Puglia quarta dose solo a 9,3% anziani e fragili

Cresce di poco e resta molto al di sotto della media italiana, il tasso di copertura vaccinale con quarta dose in Puglia. Lo rileva il report della fondazione Gimbe. Tra le persone immunocompromesse in Puglia la copertura e' solo del 29,7% contro una media nazionale del 40%; mentre il tasso di copertura con quarta dose tra over 80, ospiti Rsa e fragili nella fascia 60-79 anni e' del 9,3% contro una media nazionale del 19,1%. La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino e' pari al 5,7%, media italiana del 7%. Infine, in Puglia la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino e' pari a 10,2%, media nazionale dell'11,5%.