Rosa Lopedota, 31 anni, è una giovane imprenditrice altamurana che ha deciso di scommettere nella sua attività. Una passione che è diventata il suo lavoro: quello che ha sempre sognato e su cui ha investito tutte le sue energie.

Sin da piccola ha avuto una grande passione per i capelli. A 15 anni inizia a lavorare in vari saloni della città. Successivamente frequenta una scuola professionale a Bari. A vent'anni apre il suo primo salone frequentando corsi di aggiornamento costante con varie aziende.

È a partire dal 2015 che Rosa inizia a sposare la filosofia Aldo Coppola, un marchio di riferimento internazionale nel mondo del beauty e del fashion. Frequenta così la prestigiosa Accademia a Milano, iniziando ad applicare la filosofia in salone attraverso tutte le metodiche, le tecniche e i prodotti a marchio Aldo Coppola.

Nel frattempo si avvicina anche allo filosofia Go Coppola, declinazione nata dalla stessa filosofia Aldo Coppola ma che si palesa con metodiche diverse dove Rosa trova la sua naturale propensione di stile.

Cos’ è Go Coppola?

È la moda pret-a-porter relativo al mondo del parrucchiere. Lo spirito che guida il marchio è l’attenzione costante a quanto accade intorno a noi. È il farsi interprete dei cambiamenti nel momento in cui accadono, mostrandone l’essenza, dandogli forma. Una filosofia che si traduce in una metodologia di lavoro dove le tecniche di taglio, colorazione, asciugatura, dove i prodotti e gli accessori sono tutti puntati ad un unico obiettivo: far emergere l’originalità chiusa in ogni donna.

Sulla pagina facebook del salone Go Coppola Rosa di Altamura è possibile consultare visionare immagini, acconciature e soprattutto le numerose partecipazioni di Rosa Lopedota a eventi in Italia e all’estero.

Attraverso la pagina facebook è possibile anche prenotare un appuntamento o una consulenza.

Go Coppola Rosa si trova in Viale Martiri 1799, 29. Tel: 080 6452846.