Gli Italiani amano l’e-commerce: da pc ma sempre più da mobile

Il commercio elettronico ha registrato una forte crescita nel nostro paese e rappresenta una soluzione scelta da parte di una grande fetta della popolazione, per motivi di praticità e di costi nettamente più bassi.

Gli acquisti online sugli e-commerce italiani avvengono prevalentemente da desktop (59%), ma lo smartphone continua a crescere, passando dal 35% nel 2017 al 37% nel 2018 e confermando un ruolo centrale nel processo di acquisto degli italiani.

Secondo i trend evidenziati durante l’ultimo Netcomm Forum, svoltosi a Milano, l’e-commerce in Italia non conosce arresto: nel corso del 2018 gli acquisti online continueranno ad aumentare, soprattutto in relazione all’utilizzo dei dispositivi mobile che rappresentano ormai un veicolo di traffico e conversioni di grande importanza, nelle strategie aziendali di vendita e comunicazione relative al commercio elettronico.

La diffusione sempre più capillare degli acquisti online è dovuta anche alla percezione di sicurezza da parte dei consumatori. Grazie agli strumenti che gli istituti di credito e gli altri player mettono a disposizione degli utenti, è sempre più semplice e veloce controllare le transazioni in qualsiasi momento, da pc, tablet o smartphone.

Nel Bel Paese, i consumatori online fanno acquisti prevalentemente nei settori dell’informatica e dell’elettronica (+18%) con 4,6 miliardi di euro.

E in particolare da smartphone amano proprio acquistare smartphone.

E’ per questa ragione che oggi i siti ecommerce non devono avere solo delle grafiche gradevoli e dei colori d’impatto, ma devono essere decisamente responsive e rispondere a tutti i criteri di usabilità da ogni dispositivo.

Durante l’esperienza di acquisto online, il consumatore abbandona il sito per scarsa usabilità o per la mancanza dei prodotti desiderati: è per questo motivo che tutti gli ecommerce devono essere strutturati di modo che l’approvvigionamento sia continuo e sistematico e da permettere poi anche una fidelizzazione continua.

Si parla oggi di onlife consumer in una società sempre connessa, sempre online e vogliosa di condividere le proprie esperienze in rete. Proprio per questo le aziende che puntano sull’ecommerce devono prestare non poca attenzione alla soddisfazione del cliente, che oggi più di prima, è l’ambassador principale, portavoce del brand e del suo livello di soddisfazione in relazione alla sua esperienza d’acquisto.

Quasi il 49% dei consumatori digitali italiani si definisce esperto in materia di acquisti online, preferisce il pagamento tramite paypal o carta prepagata, verifica sempre lo stato delle recensioni e i feedback degli utenti che hanno già sperimentato il venditore in questione, riuscendo in taluni casi a riconoscere quelle false, utilizza perfettamente siti di comparazione prezzi, consulta le offerte su Telegram o su Facebook.

Tra i siti ecommerce che si contendono il podio del commercio elettronico di smartphone in Italia, dopo i grandi colossi internazionali, si distingue Teknozone, lo store online che rispetta tutti i criteri di usabilità e in grado di garantire una spedizione gratuita espressa su tutto il territorio nazionale.

Tra i consumatori digitali italiani più interessati agli acquisti nel settore dell’elettronica spiccano gli utenti meridionali, da cui proviene un grande interesse in materia di tecnologia e innovazione, e rappresenta questa anche una rivalsa rispetto ai miti di un Sud arretrato.