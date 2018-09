ANNUNCIO DI LAVORO. Azienda altamurana cerca figure professionali per ampliamento organico

Azienda altamurana, leader in Italia nel settore degli allestimenti, in vista dell'ampliamento del proprio organico, cerca falegnami, elettricisti, pittori/cartongessisti, fabbri, operai edili e montatori di elementi di arredo. Per ognuno di questi profili l'azienda cerca personale con esperienza e/o anche giovani apprendisti. È richiesta disponibilità a lavorare anche fuori sede.

In vista dell'ampliamento dell’ufficio tecnico, l'azienda cerca altresì designer ed esperti in rendering e progettazione.

Per inviare la propria candidatura, è necessario scrivere al seguente indirizzo mail: demura.vd@gmail.com