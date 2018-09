Anche il Comune di Alberobello entra a far parte di Murgia Sviluppo

Si allarga la compagine sociale della Murgia Sviluppo Scarl, la società a capitale pubblico che gestiste lo Sportello Unico delle Attività Produttive dei Comuni di Altamura, Acquaviva, Binetto, Bitritto, Casamassima, Capurso, Conversano, Grumo Appula, Minervino Murge, Noci, Palo del Colle, Poggiorsini, Sammichele di Bari, Toritto, Spinazzola.

Allo scoccare del 20°compleanno della società il Comune dei Trulli ha infatti chiesto di poter aderire alla compagine societaria diventando dunque il 16° socio.

Con deliberazione n. 52 del 30 luglio 2018, dopo una attenta valutazione tecnico-economica e strategica, il Consiglio Comunale di Alberobello ha formalizzato la richiesta di adesione.Il 20 settembre infatti è fissata la sottoscrizione di aumento del capitale sociale della Murgia Sviluppo presso la sala consiliare del Comune di Altamura.

Nata nel settembre 1998 come società del Progetto complesso negoziato “Patto Territoriale” Murgia Sviluppo supporta i Comuni soci aderenti nell’espletamento delle istruttorie relative ai procedimenti Suap.

Con l’adesione di Alberobello la società accresce il proprio bacino di utenza in termini di imprese servite e popolazione (254.653 cittadini).

L’opzione di aderire al Suap S.M. dichiara il sindaco di Alberobello, nasce dalla valutazione delle prestazioni rese negli anni utlimi anni dalla società grazie anche al Modello di Governance ed organizzativo adottato.

"Vent’anni sono tanti" - ha dichiarato il dott. Claudio Amato, docente ed Amministratore Unico della scarl dal 2015, società che definisce una piccola famiglia pronta a supportare e risolvere qualunque problema dei Comuni e dei tecnici. "Il mio grazie va alle risorse umane della società. Sono loro il valore aggiunto. Senza di loro il servizio offerto non sarebbe così positivo. Il prossimo obiettivo? Portare a conoscenza di tutta la provincia di Bari il know how della società così da poter costituire il Suap Metropolitano. So che è ambizioso ma questa società ha tutte le carte in regola per poterlo diventare".

Ci sono stati tanti i cambiamenti, tanti avvicendamenti negli organi di direzione della società, ma sempre tutti mirati ad un’unica e forte mission: accrescere la competitività territoriale della Murgia attraverso un supporto alle imprese sempre più appropriato, agile e snello.