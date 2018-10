La Puglia al Salone Mondiale del Turismo Città e Siti Unesco

La Puglia è stata in questi giorni a Siena , nelle splendide sale del Museo Santa Maria della Scala, per l’edizione 2018 del World Tourism Event , il salone mondiale del turismo dei siti patrimonio dell’Umanità Unesco, che ha messo in mostra oltre 130 siti Unesco di tutto il mondo . Hanno preso parte alla manifestazione quasi 50 espositori, tra cui regioni italiane, Paesi europei sul cui territorio sono presenti siti UNESCO e tour operator specializzati.



“La Puglia ha presentato il suo patrimonio davvero straordinario con i 4 Siti Unesco presenti sul suo territorio- Trulli di Alberobello, Castel del Monte, il Monastero di San Michele e le faggete - quindi un intero borgo, un monumento misterioso e affascinante, un santuario collegato a cammini millenari e un paesaggio meraviglioso che rappresentano il fascino diverso della Puglia e hanno contribuito a renderla famosa in tutto il Mondo – commenta l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Loredana Capone – Per sostenere e valorizzare i siti Unesco della Puglia è nata una rete, formalizzata con un accordo, tra le amministrazioni di Alberobello, Andria, Monte Sant’Angelo, Matera nonché del Parco Nazionale del Gargano, Parco Nazionale dell’Alta Murgia e Polo Museale della Puglia. I nostri siti Unesco sono beni unici e rari, ma oggi è molto importante che siano raccontati e vissuti come una esperienza coinvolgente; grazie anche alle nuove tecnologie e a modalità di fruizione innovative è possibile far calare i visitatori nel mondo e nella storia di cui i siti Unesco rappresentano una meravigliosa testimonianza”.

La Puglia a Siena ha preso parte nella giornata di inaugurazione il 28 settembre, ai lavori del workshop B2B con Manuela Lenoci e Serena Brandi di Pugliapromozione. Per Pugliapromozione era presente anche Stefania Mandurino.

All’edizione 2018 del World Tourism Event sono stati selezionati e invitati, oltre ad agenzie e tour operator italiani, tour operator provenienti da Usa, Canada, Spagna, Francia, Belgio, Olanda, Germania, Austria, Svizzera, Russia e Regno Unito.