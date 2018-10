Ancora maltempo sulla Puglia nelle prossime ore

Il maltempo sembra proprio non volersi allontanare dalla Puglia.

Dal primo mattino di oggi, sabato 6 ottobre 2018, e per le successive 12-18 ore, vi sarà la persistenza delle precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale che hanno accompagnato questi giorni la Puglia con fenomeni molto più intensi e precipitazioni anche abbondanti sulle aree ioniche

Si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centrale, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati. Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sono previste sui restanti settori della Puglia centromeridionale, con quantitativi cumulati moderati.



Si prevedono invece isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Puglia, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati.

I fenomeni – come comunica la Prefettura (sezione Protezione Civile) potrebbero essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Per il 6 ottobre, per il territorio di Altamura e paesi limitrofi, lo stato di allerta - per rischio idrogeologico ed idrogeologico per temporali - è stato fissato sul livello di arancione. Ben più serio lo stato di allerta per l'area dei bacini del Lato e del Lemme per i quali, nella giornata, di domani si prevede allerta rossa per rischio idrogeologico, idrogeologico per temporali e idraulico