Infanzia: ciclo di conferenze su Coordinazione motoria e competenze emotivo-relazionali

In occasione del mese del benessere psicologico,organizzato dall’Ordine degli Psicologi,si tiene in alcune scuole di Altamura una conferenza dal titolo Coordinazione motoria e competenze emotivo- relazionali. Relazionano il dott. Donato Lauria, Dirigente Psicologo U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile Asl Bari ed il Dott. Daniele Girasole, Psicologo esperto metodo SAM (Sense and Mind).Si parlerà dei bambini cosiddetti “goffi” o “impacciati” che presentano difficoltà motorie, nell’uso degli oggetti e nelle attività sportive . Questi bambini sperimentano problemi psicologici e di relazione. Nella conferenza si avanzauna ipotesi di lavoro che vede il sistema motorio implicato nella capacità di comunicare in maniera efficace emozioni ed atteggiamenti non verbalie e parimenti , secondo le recenti evidenze sui “neuroni specchio”,nella capacità di comprendere le sofisticate comunicazioni non verbali altrui. Nella conferenza si presentano i risultati preliminari di una ricerca condotta nelle scuole di Altamura che sembrano confermare l’ipotesi.

Date e orari delle conferenze

8 Ottobre Scuola primaria 2° Circolo “Garibaldi” – Altamura, ore 16,00

10 Ottobre Scuola primari 5° Circolo “San Francesco “ – Altamura, ore 17,00

16 Ottobre Scuola primaria 1° Circolo “ 4 Novembre” – Altamura, ore 17,00

17 Ottobre Scuola primaria3° Circolo “Roncalli” – Altamura , ore 16,30