Fallisce la Tradeco

Il Tribunale di Bari ieri ha dichiarato il fallimento della Tradeco di Altamura, azienda che per anni ha gestito la raccolta e smaltimento dei rifiuti in diversi Comuni

Troppi debiti per l’azienda della famiglia Columella, per anni padrone incontrastata del settore nella nostra regione: il buco nei conti dell’azienda altamurana è di 70 milioni di euro. E tanti anche i dubbi e le perplessità sull'ipotesi di concordato preventivo presentata dalla stessa Tradeco, avanzata al Tribunale di Bari nel tentativo di scongiurare il fallimento.

Fallimento chiesto dalla Procura barese dopo una verifica compiuta dalla Guardia di Finanza nel 2016. Cosa accadrà adesso nei comuni, come quello della vicina Cassano oppure Matera o ancora Fasano o Imperia, che vedono ancora la Tradeco impegnata a gestire la raccolta dei rifiuti solidi urbani?

Il Tribunale ha concesso l’esercizio provvisorio e dunque la raccolta non si ferma. Ma la prosecuzione dell’attività dell’azienda è seriamente a rischio. In esercizio provvisorio, infatti, l’azienda non può accedere al credito e i pagamenti delle amministrazioni pubbliche, come è noto, non sono celeri.

Sono prevedibili, pertanto, le difficoltà nella gestione quotidiana del servizio così come anche grosse ricadute occupazionali.