Ateneo, borsa di studio per studenti con disabilità

E' un premio speciale per i traguardi raggiunti giorno dopo giorno, studio dopo studio, libro dopo libro, esame dopo esame, “barriera-dopo-barriera”.È in fondo questa la sfida racchiusa nel bando appena pubblicato dall’Università degli Studi di Bari, che istituisce un premio in denaro per 20 studenti con disabilità e Dsa (disturbi specifici di apprendimento) che fanno attraverso lo studio e l’alta formazione il loro “quid” in più, per superarsi e per superare le linee di traguardo del proprio futuroprofessionale.



Si tratta di un premio di 500 euro senz’altro utili, ma che, a rifletterci bene, va al di là del valore prettamente materiale.



«Abbiamo voluto concentrare le motivazioni del premio nella volontà di riconoscere il "merito" degli studenti con diverse forme di disabilità - ha spiegato la delegata delle Politiche sociali e disabilità dell’Ateneo barese, Chiara Gemma - e di come lo studio rappresenti davvero una forma di riscatto. E credo sia un esempio per tutti».



Il bando con i criteri di partecipazione e requisiti è stato appena pubblicato (sulla pagina web uniba.it) e interessa tutti gli studenti con disabilità/Dsa iscritti per ciascuno dei 23 dipartimenti universitari, compresa la Scuola di Medicina.



Un premio per contribuire “con un sostegno concreto - aggiunge il bando - allo sviluppo del percorso formativo e alsuperamento delle difficoltà collegate allo stato di disabilità degli studenti, purché meritevoli.” La scadenza per presentare domanda è prevista per il 30 novembre prossimo.