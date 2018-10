Eventi e laboratori per i bambini a Boscosauro: ecco il programma di ottobre

Prima della chiusura invernale, il Boscosauro ha organizzato una serie di eventi dedicati ai più piccoli. Ogni week-end un evento con un tema diverso, laboratori interattivi dove i veri protagonisti saranno i bambini. L’ evento di domenica 14 ottobre è “Caccia alla Preistoria”. Insieme all'esperto Mimmo Lorusso, i bambini potranno apprendere segreti e trucchi della preistoria, come la scheggiatura della selce e dell'ossidiana, suonare strumenti musicali preistorici realizzati con corna e ossa di animali, accendere il fuoco con le tecniche preistoriche e tanto altro ancora.

Prima sessione: dalle 11.30 alle 13:30

Seconda sessione: dalle 16.30 alle 18.30

Prima delle sessioni è possibile visitare, con le guide, il Boscosauro.

Sabato 20 e Domenica 21 Ottobre, toccherà al “DinoShow dei burattini”. Una storia divertente che ha come protagonisti dei simpatici dinosauri, proietterà i bambini nel magico mondo dei burattini! Ogni bimbo realizzerà successivamente il burattino del suo personaggio preferito da portare a casa come ricordo di questa esperienza!

Sabato 27 e Domenica 28 Ottobre la “Festa degli aquiloni”. Un laboratorio durante il quale i piccoli visitatori, aiutati dalle guide del Boscosauro, costruiranno i loro aquiloni colorati a forma di Pterosauri. Sarà poi il vento a farli volare come nei cieli del Mesozoico!

Per trascorrere l’intera giornata al Boscosauro e partecipare ai vari laboratori il costo del biglietto: - Bambini fino a 4 anni non pagano - Bambini dai 5 ai 13 anni 6 € - Adulti dai 14 ai 65 anni 8 € - Ridotto 6 € (over 65, forze dell'ordine, studenti universitari, insegnanti, guide turistiche, diversamente abili + accompagnatori. E' obbligatorio esibire un documento che autorizzi allo sconto.)

SCONTI PER FAMIGLIE

2 Adulti + 2 Bambini (da 5 a 13 anni) 24 € anzi che 28 € Dalla quinta persona in poi, sconto di 1 euro sul prezzo del biglietto.

Per partecipare esclusivamente ai laboratori, il costo del biglietto è di 3€ a persona (adulti e bambini).

Al Boscosauro è presente un’area pic-nic dove è possibile pranzare a sacco ed è presente un chiosco per bibite, tramezzini, focacce, gelati e caffè. Per pranzare è necessaria la prenotazione (per info e prenotazioni del tavolo da pic nic: +39 349 4456538). Ora non vi resta che venire a trovarci e immergervi nel passato. Un'esperienza unica, da vivere con tutta la famiglia, tra natura, animali e aria pulita. È necessaria la prenotazione ai vari eventi al numero: +39 392 6142901