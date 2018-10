Maltempo oggi su parti centrali della Puglia

Nuova allerta meteo sulla Puglia per la giornata di domani.

Dalle ore 08:00 di lunedì 15 ottobre 2018 e per le successive 10 ore si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

A darne comunicazione, come sempre in questi casi, è la Prefettura di Bari (Sezione Protezione Civile) che ha fissato su giallo l’allerta per rischio idrogeologico ed idrologico per temporali localizzato su Puglia centrale Bradanica, Bacini del Lato e del Lenne e basso Ofanto.