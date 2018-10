Approvato il Piano Sociale di Zona, il sindaco di Santeramo: «Passaggio importante per la comunità»

Ieri è stato adottato il Piano Sociale di Zona, programmazione 2018/2020, dal Coordinamento Istituzionale, che ha visto la partecipazione dei sindaci e degli assessori dei comuni aderenti all’ambito (Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini e Santeramo in Colle).

A darne comunicazione è appunto il Coordinamento Istituzionale.

«Si avvia – si legge nel comunicato – l’istruttoria per la delibera del piano Sociale di Zona da parte della conferenza di servizi che si celebrerà il 30 ottobre prossimo e per l’approvazione definitiva dello stesso nel consiglio comunale di Altamura, capofila d’Ambito».



«Il Piano Sociale di Zona, quale strumento di programmazione, libera le risorse per la copertura di spesa delle gare già avviate dall’Ufficio di Piano per i servizi SAD/ADI, ADE e assistenza specialistica per gli alunni».

«Nelle more della piena efficacia del piano sociale – si legge nel comunicato – ciascun Comune, compatibilmente con la disponibilità di fondi, avvierà in proprio le procedure necessarie all’affidamento dei servizi da garantire fino al mese di dicembre 2018».

«Ritengo – commenta il sindaco di Santeramo, Fabrizio Baldassarre - che si tratti di un passaggio importante - che seppur giunto in ritardo rispetto alle aspettative di programmazione - ci permetterà di avviare finalmente questo processo di programmazione così come di riavviare dei servizi».

«Come amministrazione comunale – continua il sindaco - abbiamo chiaramente deciso di dare continuità a servizi essenziali come l’assistenza domiciliare ai diversamente abili, agli anziani, la “specialistica” nelle scuole per gli studenti diversabili con risorse che reperiremo nel bilancio comunale proprio per garantire questa continuità di servizio. Nel frattempo abbiamo chiesto di velocizzare le procedure di gara nell’ambito territoriale per poter utilizzare le risorse del Piano Sociale di Zona».