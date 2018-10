Infanzia: ciclo di conferenze su Coordinazione motoria e competenze emotivo-relazionali

In occasione del mese del benessere psicologico,organizzato dall’Ordine degli Psicologi,si tiene in alcune scuole di Altamura una conferenza dal titolo Coordinazione motoria e competenze emotivo- relazionali. Relazionano il dott. Donato Lauria, Dirigente Psicologo U. O. C. di Neuropsichiatria