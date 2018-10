"La Murgia abbraccia Matera", il Prof. Lauretano incontra i comuni interessati dal progetto

Il Prof. Pietro Lauretano quest’oggi, a Santeramo, incontrerà i reponsabili dei comuni (Altamura, Gravina, Santeramo, Laterza e Ginosa limitrofi a Matera) del progetto regionale “La Murgia abbraccia matera”.

Tale progetto prevede una serie di azioni a sostegno del territorio e della sua promozione in vista dell’importante appuntamento di Matera 2019.

Lauretano, architetto urbanista italiano e consulente UNESCO, è infatti autore dei rapporti che hanno portato all'iscrizione nella lista del Patrimonio dell'umanità UNESCO dei Sassi di Matera (dove ha vissuto per dieci anni abitando in locali da lui restaurati con metodi tradizionali) e del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano. È inoltre il fondatore di "IPOGEA", organizzazione no profit con sede a Matera e a Firenze che realizza progetti di salvaguardia del paesaggio e membro del consiglio direttivo del Comitato italiano dell'ICOMOS.

L’incontro, riservato ai rappresentanti istituzionali dei comuni interessati ed altre istituzioni coinvolte nel progetto, si svolgerà alle ore 11:00 presso la Sala del Cenacolo, nell’ex Convento dei Padri Riformati di Santeramo.