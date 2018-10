L'assessore regionale ai Lavori Pubblici e Trasporti Gianni Giannini ha tenuto venerdì 19 ottobre ad Altamura, presso il Teatro Mercadante, un incontro pubblico con gli imprenditori murgiani. “L’iniziativa di stasera - ha commentato Michele Calderoni (membro dell’associazione culturale progetto metropolitano) - vuole in qualche modo confermare e continuare quel rapporto istituzionale e politico che abbiamo intrapreso con l’assessore Giannini in questi tre anni, attraverso la costruzione di un interessante percorso culturale e politico rivolto agli imprenditori, amministratori e cittadini del territorio che ha come obiettivo, tra l’altro, quello di porre la Murgia al centro delle politiche di sviluppo economiche e sociali della Regione Puglia, considerato che il nostro territorio racchiude quelle capacità culturali ed imprenditoriali tali da poter rappresentare la Matera della Puglia. E’ un progetto politico che sta sicuramente invertendo quella visione politica che ha visto per molti anni le nostre comunità parcheggiate rispetto alla “Puglia che conta”. Tutto questo si sta traducendo nei fatti in tanti in segnali concreti ed opere pubbliche finalizzate allo sviluppo del territorio murgiano e dunque al miglioramento della qualità della vita dei cittadini".



L’assessore Giannini ha relazionato circa lo stato delle opere pubbliche finanziate dalla Giunta Emiliano sul territorio murgiano. “Due anni fa - ha dichiarato l'assessore regionale - annunciavamo il finanziamento del depuratore di Altamura. I lavori sono stati finanziati e terminati questa estate. Ora sono in corso da parte di Acquedotto Pugliese i lavori di sistemazione della vecchia linea fanghi ma entro fine anno comunque gli imprenditori della zona industriale si potranno allacciare alla rete pubblica di fognatura. Parlammo del finanziamento per la sistemazione idraulica del torrente Jesce. Si è perso un po’ di tempo per l’acquisizione dei pareri peasaggistici ma un mese fa si è conclusa positivamente la verifica di assoggettabilità a Via e quindi entro fine anno si avvierà la gara dei lavori".

"Sono partite - ha continuato l'assessore Giannini - le progettazioni definitive per i vari lotti del raddoppio ferroviario Bari-Altamura, e così pure la pista ciclabile Altamura-Gravina-Matera. Recentemente è stato approvato il finanziamento delle fogne bianche di Altamura e Poggiorsini. Lo stesso su Gravina si è concluso l’ammodernamento della stazione ferroviaria delle FAL con il relativo passo pedonale, è stato finanziato il progetto di riutilizzo delle acque reflue per l’antincendio boschivo (un progetto unico in Italia per innovazione), si è conclusa la redazione della progettazione definitiva per il restauro del ponte della Gravina, così come a Poggiorsini i diversi investimenti sul rischio idrogeologico. Infine di notevole importanza è l’inserimento dei territori di Gravina ed Altamura all’interno delle ZES (Zone Economiche Speciali) della Regione Puglia che prevedono particolari agevolazioni fiscali per le imprese. Naturalmente queste sono una serie di opere che si inserisco all’interno di una più ampia programmazione regionale, in tema di depurazione, riutilizzo delle acque reflue, rischio idrogeologico, edilizia scolastica, edilizia sanitaria, mobilità, trasporti, beni culturali che ad oggi vede già impegnate risorse comunitarie per circa tre miliardi di euro, la maggior parte delle quali andranno in gara tra quest’anno e l’anno prossimo. La programmazione regionale si amplia di altri due miliardi per le opere pubbliche in corso di programmazione con le risorse del cosi detto patto per la Puglia. In ogni caso si tratta di risorse che dobbiamo saper spendere entro il 2025 per evitare di restituirle alla comunità europea".

"Tante opere realizzate ha concluso l'assessore regionale - grazie ad un lavoro di squadra sostenuto dalla buona politica e dalla volontà di operare concretamente sul territorio. Per questo è importante restare sempre uniti e fare squadra se vogliamo portare avanti progetti politici ambiziosi e che ci vedano tutti coinvolti ognuno per le proprie competenze. Questa è la strada del cambiamento".