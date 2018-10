Ritorna il maltempo sulla Puglia

Nuova allerta meteo sulla Puglia 16:00 di quest’oggi, 21 ottobre, e per le 8 ore si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati moderati. Precipitazioni, da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale si prevedono sulla Puglia centrale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

A dare questo nuovo messaggio di allerta di livello giallo per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali è come sempre la Prefettura di Bari (sezione Protezione Civile).

Ma non finisce qui. Anzi nelle prossime ore il meteo sembra peggiorare ulteriormente.

A partire dalle ore 00:00 del 22 ottobre e per le successive 18 ore si prevedono precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia settentrionale, meridionale e ionica, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati. Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sono previste sul resto della Puglia, con quantitativi cumulati generalmente moderati.

I fenomeni potrebbero essere accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Venti forti o di burrasca si prevedono dai quadranti orientali, con locali raffiche di burrasca forte, mareggiate lungo le oste esposte

Anche per domani lo stato di allerta è fissato sul livello giallo per pischio idrogeologico, idrogeologico per temporali e vento.