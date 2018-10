Assegno di cura 2018, domande fino al 22 novembre

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (n. 134 del 18 ottobre 2018) l’Avviso per la presentazione delle domande di accesso al nuovo Assegno di cura – Annualità 2018-19 per persone in condizioni di gravissima non autosufficienza.

L’importo, come già noto da tempo, è stato ridotto a 900 euro mensili e potranno accedervi circa 2.300 disabili gravissimi, anziché i 5300 dello scorso anno. Alla base di ciò la riduzione della disponibilità economica passata da 64 milioni di euro ai 25 milioni attuali.

A partire dalle ore 12:00 di ieri, 22 ottobre, e fino alle ore 12:00 del 22 novembre prossimo attraverso questa pagina sulla piattaforma “Sistema Puglia” si potranno scaricare tutte le informazioni e avviare le procedure per generare il codice famiglia (per chi non lo avesse o lo avesse smarrito).

Prima di accedere per il caricamento della domanda è necessario disporre già della certificazione ISEE 2018 in corso di validità di cui si richiederà di indicare il numero di protocollo di rilascio.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi ai patronati, presso la direzioni dei distretti socio sanitari o presso il settore Servizi Sociali del comune di Santeramo.