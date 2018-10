BuyPuglia: ieri decine di tour operator stranieri hanno fatto tappa ad Altamura

Ieri si sono tenuti i tour del BuyPuglia che hanno attraversato cinque dei sette comuni interessati dai percorsi sviluppati in seno al progetto I - Archeo.S.: Altamura, Conversano, Castellana Grotte, Polignano a Mare e Putignano. Gli altri due Comuni pugliesi toccati dal progetto I - Archeo.S. sono Mola di Bari e Rutigliano. Oltre 70 tour operator di tutto il mondo hanno potuto sperimentare il connubio tra patrimonio ambientale e naturale, prodotti tipici e attività artistico-culturali oggetto del progetto. I commenti degli operatori sono stati eccellenti e molti di loro hanno già prenotato incontri al B2B del 26 ottobre organizzato da Puglia Promozione nell'ambito del Buy Puglia.

I - Archeo.S., oltre alla Puglia, coinvolge la Regione Abruzzo, Marche Teatro, la Croazia con la Città di Pazin e la Città di Cirquenizza, e l’Università Pubblica Popolare di Parenzo.Nella città di Altamura, il percorso Sapori di una città millenaria è durato circa 3 ore e 30 minuti. L'arrivo era fissato per le 10 al Museo Nazionale archeologico, che documenta lo sviluppo delle antiche civiltà succedutesi nel territorio dell’Alta Murgia, dal Paleolitico Medio al Tardo Antico. Alle 11 ci si è spostati nel centro storico per rileggere l’intera storia della città attraverso le testimonianze architettoniche stratificatesi nei secoli e i suoi claustri. L'accoglienza è stata animata da personaggi in costume medievale che accompagneranno i visitatori sino alla Cattedrale, splendido esempio di romanico - voluta e finanziata da Federico II - e al Museo Diocesano collocato sui Matronei della bellissima Cattedrale. Alle 12 visita a Palazzo Baldassarre, edificio nobiliare del XVI-XVII sec., che ospita il Museo dell’Uomo di Altamura e la ricostruzione della grotta di Lamalunga dove è stato ritrovato l’Uomo di Altamura. Dalle ore 12.30 alle 13.30 un tradizionale forno storico del Consorzio ”Pane di Altamura DOP” ha ospitato la pausa pranzo, consentendo ai partecipanti di conoscere la storia, i segreti e la lavorazione del celeberrimo pane e per degustare le tipicità altamurane.