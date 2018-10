Incontro scout Agesci per oltre 250 capi a Canne della Battaglia

Oltre 250 capi scout Agesci della zona degli Ulivi - che coinvolge il territorio a nord di Bari, da Palese a Minervino - sabato 27 e domenica 28 ottobre si incontreranno presso il Santuario San Ruggiero in località Canne della Battaglia per vivere l’assemblea annuale, un importante appuntamento per i capi educatori che sono chiamati ad un aggiornamento permanente.

Un momento di formazione e di crescita, ma anche un modo per conoscere il territorio e le attività che si svolgono, in particolare il Parco Archeologico di Canne della Battaglia.

Tema dell’assemblea sarà il discernimento cristiano, una ricerca affidata alla sensibilità di ogni capo, ma che richiede il confronto con le comunità in cui sono inseriti, affinché non sia un processo alle persone, ma una crescita personale.