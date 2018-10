Domani torna l'ora solare. Lancette un’ora indietro

Ritorna l’ora solare. Le lancette degli orologi dovranno essere spostate un’ora indietro con il ritorno all’ora solare e l’abbandono dell’ora legale, dalle 3:00 alle 2:00, durante la notte tra sabato 27 e domenica 28 ottobre.

Domenica, quindi, potremo dormire un’ora in più e, in generale, la mattina ci sarà più luce La sera però farà buio prima e così sarà fino a domenica 31 marzo 2019.

Nessun problema per smartphone e smartwatch che, ovviamente, sono pronti ad aggiornarsi in autonomia. Ma il cambio d’ora tra ora solare e ora legale nell’anno è al centro di un acceso dibattito. Tra il 4 luglio e il 16 agosto scorso la Commissione europea ha pro posto un sondaggio sull’ora legale al quale hanno partecipato circa 4,6 milioni di cittadini, facendo pendere la bilancia verso il malcontento.

Secondo il sondaggio Circa l’80% dei partecipanti si è detto scontento della convenzione secondo cui, da marzo a ottobre di ogni anno, le lancette dell’orologio vengono spostate un’ora in avanti. Il tema ora solare / ora legale, per quanto possa sembrare periferico, ricopre invece un’importanza fondamentale soprattutto per i paesi dell’Europa del Nord i quali, uniti e a gran voce, hanno chiesto all’Unione di fare ricorso solo all’ora solare durante tutto l’anno.

Ancora non è possibile dire quando ma, in un futuro, il Parlamento europeo dovrà affrontare nuovamente la questione, stavolta però valutando i risultati del sondaggio nel loro insieme e, probabilmente, lasciando che ogni stato membro decida per sé.