Bandi PSR Puglia: incontro pubblico lunedì 29 ottobre

Il prossimo lunedì 29 ottobre 2018, dalle ore 11.00, nella Sala Congressi Pad. 152 della Regione Puglia in Fiera del Levante di Bari, si terrà l'incontro pubblico con il partenariato socio-economico pugliese e i portatori d'interesse sui bandi aperti del PSR Puglia 2014-2020 relativi alle Sottomisure 1.3 (Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali), 3.1 (Sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità), 4.4 (Sostegno per investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali) e 16.2 (Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie).

L'incontro, cui interverranno l'Assessore alle Risorse agroalimentari della Regione Puglia, Leonardo di Gioia, e l'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020, Gianluca Nardone, sarà trasmesso in diretta streaming.

Per accedere al servizio di streaming della Regione Puglia è necessario cliccare sul link: http://videoconferenza.regione.puglia.it/scopia/entry/index.jsp

Una volta entrati, scegliere la finestra 'GUARDA WEBCAST' e inserire il codice 8140 relativo allo streaming dell'evento: "Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020" che si terrà presso la sede della Regione Puglia al padiglione 152 della Fiera del Levante in Bari il giorno 29 ottobre dalle ore 10.00.

Potrebbero essere necessari alcuni aggiornamenti del browser o del programma per la visualizzazione (quick time). Seguire le istruzioni che verranno fornite per effettuare gli aggiornamenti necessari.