Assegno di cura 2018, domande fino al 22 novembre

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (n. 134 del 18 ottobre 2018) l’Avviso per la presentazione delle domande di accesso al nuovo Assegno di cura – Annualità 2018-19 per persone in condizioni di gravissima non autosufficienza. L’importo, come già noto da tempo,