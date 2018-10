Vi ricordate di lui? Gianni Chierico, hairstylist 26enne di Altamura, torna a far parlare di sé. Dopo essere stato scelto tra gli acconciatori della serie 'La Vita Promessa' (regia di Ricky Tognazzi) andata in onda questo ottobre su Rai1, la carriera di Gianni si arricchisce di un nuovo tassello: la partecipazione all'unico evento italiano interamente dedicato agli hairstylist, l'Italian Hairdresser Award.

"È un concorso nazionale scoperto un po' per caso" - racconta Gianni. "Il termine ultimo per parteciparvi era il 26 settembre e avevo pochissimi giorni per pensare a cosa presentare. Acconciata e truccata la modella, realizzati gli scatti e inviato il materiale agli organizzatori dell'evento, non mi restava che aspettare la terza settimana di ottobre per conoscere il risultato del mio lavoro".

Quella terza settimana di ottobre poi è arrivata e il nome di Gianni è comparso tra quello dei tre finalisti del concorso, nella categoria Best Young. Il 25 novembre a Bologna ci sarà la finale. Gianni è pronto e restano solo da definire i dettagli del lavoro che dovrà presentare durante lo show. A noi, a questo punto, non rimane che mostrarvi la foto che lo ha portato a questo primo traguardo. Il nostro più grande in bocca al lupo Gianni.