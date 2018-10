Da lunedì prossimo, 5 novembre, e fino al 15 dicembre 2018, Fal ha disposto la chiusura della tratta ferroviaria Altamura – Matera per consentire i lavori di raddoppio selettivo di Matera – Venusio. L’Azienda ha predisposto collegamenti sostitutivi in autobus.

“Non è uno stop, ma uno step – dichiara il Presidente di Ferrovie Appulo Lucane, Rosario Almiento – un nuovo step verso il raggiungimento dell’obiettivo che ci siamo prefissati: completare i lavori di potenziamento e raddoppio della linea ferroviaria Bari Matera entro i tempi previsti dal nostro crono programma, in base al quale realizzeremo 22 chilometri di raddoppio entro il 2019 e 30 entro il 2022 per diminuire i tempi di percorrenza tra Bari e Matera, portandoli ad 1 ora. Ci auguriamo che i nostri utenti comprendano che i disagi causati da questa chiusura e dai tanti cantieri in atto, sono inevitabili ma temporanei e che al termine dei lavori avremo aumentato la nostra capacità trasportistica, migliorato il servizio e reso la linea più sicura e veloce”.

L’intervento di raddoppio di Matera Venusio interessa 3,5 chilometri di linea ferroviaria ed è finanziato con 5,9 milioni di euro. Info e orari ferroviari e dei collegamenti automobilistici sostitutivi saranno come sempre disponibili sul sito internet www.ferrovieappulolucane.it , sulla pagina Facebook e su manifesti e volantini distribuiti in stazioni e punti vendita biglietti.

E’ inoltre attivo il numero verde per info agli utenti 800 050 500.

Nella galleria fotografica il quadro orari in vigore dal 5 novembre 2018.