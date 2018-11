Il direttore del dipartimento Politiche della Salute della Regione Puglia, Giancarlo Ruscitti, ha ufficialmente avviato ieri mattina la campagna vaccinale antinfluenzale 2018/2019 della Regione Puglia, dal titolo Non lasciarti influenzare, con lo specifico obiettivo di richiamare l’importanza della vaccinazione per il raggiungimento dell’obiettivo di sanità pubblica, di riduzione cioè del tasso di incidenza dell’influenza e delle sue complicanze.«La popolazione italiana e quella pugliese in particolare è invecchiata rapidamente – ha detto Ruscitti - il numero di accessi nel periodo invernale ai pronto soccorso della Regione Puglia è in notevole incremento. Occorre assolutamente evitare ricoveri inappropriati e restare in ospedale 10-15 giorni è assolutamente non consigliabile. Dobbiamo vaccinarci e dobbiamo farlo tutti. I vaccini per l’influenza sono sicuri e affidabili e riescono a domare molti dei sintomi che affliggono i potenziali ammalati. I pugliesi devono sapere che noi monitoriamo in modo costante sia gli esiti della somministrazione dei vaccini sia gli esiti per la somministrazione di altri farmaci».



Per Cinzia Germinario, responsabile Osservatorio epidemiologico regionale Puglia «l’influenza è una malattia che ha dei costi altissimi sia in termini di morbosità che in termini di ospedalizzazione».

«Lo scorso anno – ha continuato la Germinario - il 59,8% della popolazione oltre i 65 anni si è vaccinata. Siamo in un lento recupero e ci auguriamo che la tendenza continui ad essere questa. Sempre lo scorso anno, la Puglia ha avuto 50 persone ricoverate in rianimazione. Di queste, solo il 19% erano vaccinate. I decessi per l’influenza sono stati 25 ed erano tutti soggetti che andavano assolutamente vaccinati per primi perché avevano anche altre patologie croniche. Infine il numero di pugliesi a letto con l’influenza nel 2017 è stato di 500mila persone, il 12% di tutta la popolazione».

«Gli anziani sono i più esposti al rischio ma purtroppo gli untori sono i bambini, sono loro che veicolano il virus – ha detto il vicepresidente della Fimp, federazione Italiana medici pediatri Luigi Nigri - per cui se noi vacciniamo i bambini proteggiamo gli adulti e i nostri anziani. La Regione Puglia ha deciso di estendere la vaccinazione gratuita a tutti i bambini con infezioni respiratorie ricorrenti. Il mio invito alla mamme è dunque quello di recarsi presso gli studi dei pediatri di famiglia per far vaccinare i propri figli. È un gesto d’amore e di civiltà».

Hanno partecipato alla conferenza stampa anche Maria Chironna e Silvio Tafuri, del coordinamento gruppo di lavoro sulla “vaccino vigilanza” dell’Osservatorio epidemiologico regionale. Presenti i due direttori generali della Asl Bari, Antonio Sanguedolce, e della Asl Foggia, Vito Piazzolla.