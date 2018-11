Al via il nuovo corso di formazione per volontari della Croce Rossa

Sabato 17 novembre, alle ore 15:00, prenderà il via il nuovo corso di formazione per gli aspiranti volontari di Croce Rossa Italiana.

Il corso teorico-pratico, attivato dal Comitato di Croce Rossa Italiana di Bari, si terrà presso la sede locale di Croce Rossa di Santeramo in Colle (ubicata nei pressi di Piazza G. Saragat – vicinanze Uffici comunali della zona industriale) e sarà aperto a tutti i giovani (età 14-25 anni) e a tutti gli adulti (dai 25 anni in poi) interessati ad un’esperienza di volontariato che non è solo quella di assistenza sanitaria.

Il corso di formazione avrà una durata di 18 ore articolate in 7 incontri a cadenza settimanale.

Durante questi incontri verranno approfonditi i temi legati al volontariato, alla storia, ai principi e alle peculiarità della Croce Rossa Italiana.

Al termine del corso base, dopo il quale sarà rilasciato un attestato, i partecipanti potranno inserirsi nei progetti e contribuire attivamente a un’esperienza di gratuità.

Per iscriversi al corso è necessario registrarsi sul sito www.gaia.cri.it.

Tutte le informazioni possono essere richieste presso la sede C.R.I. di Santeramo o via e-mail all’indirizzo bari@cri.it o chiamando il numero 3248167072 o lasciando un messaggio sulla pagina facebook “Croce Rossa Italiana – Comitato di Bari”.