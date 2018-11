Digitalizzazione, dalla Camera di Commercio 443mila euro

L'Italia è al 25mo posto fra i paesi dell'Unione Europea per digitalizzazione (Digital Economy and Society Index), una impresa su tre è attiva sul web; una su 5 utilizza i social media; il 4,8 del Pil nazionale è investito in Ict (la media europea è del 6,6%); il 10% delle imprese italiane riceve ordini on line. C'è da colmare un divario rilevante, se non altro perché l'indice di gradimento del made in Italy nel mondo dal 2013 al 2017 è aumentato del 24% e una maggiore digitalizzazione delle nostre imprese andrebbe tutta a vantaggio dell'export nazionale.



Per aiutare le micro, piccole e medie imprese del territorio che vogliono diventare "digitalmente" più competitive, la Camera di Commercio di Bari mette a disposizione, attraverso un bando, uno stanziamento di 443mila euro. Si accede ai fondi realizzando progetti nel campo delle tecnologie previste dal piano nazionale Impresa 4.0, promuovendone l'utilizzo e stimolandone la domanda, o collaborando con soggetti altamente qualificati nel campo delle tecnologie di Impresa 4.0. Gli interventi vengono finanziati tramite voucher: l'importo massimo del voucher concesso a ciascuna azienda sarà di 10mila euro, l'importo minimo di investimento in tecnologie di impresa 4.0 deve essere di 4mila euro.

Il bando, presentato giovedì nell'ente camerale barese, è rivolto solo alle imprese della circoscrizione territoriale di competenza dell'ente. In particolare con l’utilizzo di voucher, si intende finanziare interventi di innovazione tecnologica i cui obiettivi e modalità realizzative siano condivisi da più imprese e quindi convergano in un unico progetto. Testo completo e moduli su (www.ba.camcamcom.it)

«L'innovazione digitale delle imprese, sin dai tempi in cui è stata introdotta la firma digitale, è fra le priorità delle azioni del sistema camerale» ha detto nei saluti Angela Patrizia Partipilo, segretario generale Camera di commercio di Bari. «C'è da colmare un gap rilevante fra il nostro paese e altri e non a caso stiamo portando avanti le iniziative ministeriali di Impresa 4.0, sia sul piano formativo che attraverso una spinta forte in materia di digitalizzazione e innovazione tecnologica, avvalendoci di ausili finanziari. Nel 2019 svolgeremo anche attività sulla banda ultralarga, diventando antenna territoriale di un progetto dello stato».

Le domande per partecipare al bando dovranno essere presentate entro le 21 del 30 novembre attraverso il portale https://webtelemaco.infocamere.it

Contestualmente sono stati diffusi i risultati di Eccellenze in Digitale - che fa sempre parte di Impresa 4.0 - che Unioncamere nazionale ha realizzato in collaborazione con Google sin dal 2014, e che nel 2017 a Bari ha coinvolto 13mila e 200 imprese e me ha supportare con interventi mirati in azienda.

Anche Eccellenze in digitale ha lo scopo di accelerare il processo di digitalizzazione delle piccole e medie imprese, di supportarle nell’adozione di soluzioni innovative, di accompagnarle nel processo di upgrade sia delle competenze aziendali, sia dell’organizzazione aziendale richiesto dalla digitalizzazione da un punto di vista strategico, organizzativo e operativo.