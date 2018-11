Polizia Locale: intesa tra i Comuni di Altamura e Matera

L'Amministrazione Comunale di Altamura rende noto che martedì 13 novembre, alle ore 10 nella Sala “Mandela” del Comune di Matera, si terrà una conferenza stampa per presentare il nuovo dirigente della Polizia Locale, Michele Maiullari che svolge analoga mansione presso il Comune di Altamura.

"Per spiegare i dettagli - si legge nella nota del Comune - dell’intesa tra i due Comuni che, in vista del 2019, stanno mettendo in campo forme di collaborazione sempre più strette, all’incontro con i giornalisti saranno presenti i Sindaci di Altamura e Matera, Rosa Melodia e Raffaello De Ruggieri, l’assessore alla Mobilità del Comune di Matera, Angelo Montemurro ed il colonnello Michele Maiullari".