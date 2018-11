Murgia Sviluppo Scarl, azienda partecipata da 16 comuni della provincia di Bari e Bat, operante come ente strumentale per il SUAP, nell’ottica di implementare i servizi offerti ai cittadini ed in accordo con Puglia Sviluppo, ente della Regione Puglia, per l’erogazione di finanziamenti agevolati e a fondo perduto, ha organizzato per il prossimo 13 novembre, alle ore 16:30, un incontro per spiegare quali siano le reali opportunità offerte.

Murgia Sviluppo diventerà, inoltre, un punto di ricezione pratiche. I cittadini potranno dunque rivolgersi direttamente presso gli uffici in via Pasquale Caso 19 per ricevere assistenza nello sviluppo e presentazione dell’istanza di accesso al credito.

Dopo i saluti del Sindaco di Altamura, Rosa Melodia, interverranno: Saverio Tammacco (consigliere di amministrazione Puglia Sviluppo Spa), Antonio De Vito (direttore generale Puglia Sviluppo Spa), Claudio Amato (amministratore unico Murgia Sviluppo Scarl. Modererà l'incontro il giornalista Vito Princigallo.