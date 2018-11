Istituito ad Altamura il Distretto Urbano del Commercio

È stato firmato l'atto di costituzione del Distretto Urbano del Commercio (DUC) di Altamura fra Amministrazione Comunale, Confcommercio e Confesercenti per dare il via al progetto di valorizzazione commerciale della città. L’intesa sottoscritta dalla Sindaca Rosa Melodia, dalla Presidente della Confcommercio di Altamura, Tonia Massaro e da Angelo Caggiano in rappresentanza della Confesercenti Terra di Bari, prevede un programma di interventi volto a migliorare l’attrattività commerciale, turistica e culturale e il rilancio dei consumi in città, ad incrementare la collaborazione tra Comune, associazioni di categoria e operatori commerciali e dei servizi, sviluppando e coordinando attività culturali, eventi di promozione delle eccellenze turistiche ed enogastronomiche.

Il progetto del Comune di Altamura sulle attività di costituzione e promozione del Distretto Urbano del Commercio è stato ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia (Dipartimento Sviluppo Economico) per un importo complessivo di 90.000 €. I Distretti Urbani del Commercio sono stati istituiti dalla Regione Puglia (Regolamento Regionale n.15/2011) e rappresentano una scelta di programmazione strategica per promuovere iniziative di riqualificazione e di incentivo che possano valorizzare gli aggregati commerciali naturali, in un'ottica di collaborazione sistematica fra soggetti pubblici e privati. L'iter di costituzione ad Altamura è partito nel 2017. L’Assessora al Commercio e alle Attività Produttive, Teresa Pellegrino, con gli Uffici comunali del Settore Sviluppo Economico, ha coordinato le attività che hanno portato alla costituzione dell’associazione, oltre alla presentazione del progetto di finanziamento ammesso a contributo dalla Regione Puglia che prevede, con il cofinanziamento comunale, studi ed analisi finalizzati all’elaborazione del piano strategico del commercio, assistenza per la definizione del programma di distretto e del piano attività, formazione diretta alle imprese, organizzazione di eventi e di incontri, infrastrutture tecnologiche per la realizzazione di servizi comuni. Sono in programma la qualificazione dei servizi ad alto contenuto di innovazione tecnologica e le proposte strategiche che favoriscano la ripresa degli investimenti e dei consumi, evitando l’impoverimento della rete commerciale di prossimità. Inoltre, nel protocollo d’intesa sono stati inseriti interventi di riqualificazione degli spazi urbani per l’accessibilità e la mobilità delle persone e delle merci, la valorizzazione delle specificità cittadine per elevare la qualità del servizio commerciale presente sul territorio, strategie per innalzare il livello di sicurezza. Il ruolo delle associazioni di categoria sarà quello di coinvolgere il tessuto produttivo del territorio nel raggiungimento degli obiettivi del Distretto Urbano del Commercio provvedendo e collaborando alla diffusione dell’informazione a favore delle imprese, mettendo a disposizione le conoscenze, le competenze e il know-how per la definizione e la realizzazione delle attività.

«L'obiettivo del DUC ad Altamura è quello di offrire sostegno alla rete degli esercizi commerciali locali attraverso una maggiore attrattività dal punto di vista turistico, l'ampliamento dei servizi alle cittadine e ai cittadini, la ripresa degli investimenti e dei consumi» ha dichiarato la Sindaca di Altamura Rosa Melodia a margine della conferenza stampa.