La Lipu cerca volontari con il progetto europeo “Choose Nature”

È partito in Italia il nuovo progetto di volontariato ambientale della Lipu che si rivolge ai giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni.

È il progetto “Choose Nature”, finanziato dal programma Life dell’Unione Europea e sostenuto dalla Fondazione Cariplo.

Anche nel territorio dell’Alta Murgia è attivo uno dei 22 gruppi che operano in diverse regioni italiane per un totale di 310 volontari; il gruppo Grillaio Puglia ha come riferimento territoriale la Sezione Lipu di Gravina in Puglia e le città limitrofe come Altamura, Cassano delle Murge, Santeramo in Colle ed altre città della provincia.

Il progetto ChooNa! prevede l’impegno dei volontari nella tutela ambientale e per la salvaguardia di otto specie di uccelli particolarmente protette fra le quali il Fratino, l’Aquila reale, la Cicogna bianca e il Falco grillaio.

“Il progetto Life Choona – dichiara Massimo Soldarini, responsabile Volontariato e progetti alla Lipu-BirdLife Italia – è una bellissima opportunità per avvicinare alla natura centinaia di giovani e sensibilizzarli alla sua tutela. Si tratta di attività ad alto valore conservazionistico, di capacità e competenze, che i giovani volontari potranno apprendere grazie all’affiancamento di esperti in alcune tra le aree naturali più pregiate d’Italia”.

L’iniziativa termina ad agosto 2019 e richiede un impegno minimo di 42 giornate di volontariato.

«I nostri volontari sono operativi da maggio – afferma Giuseppe Giglio, ornitologo e coordinatore del gruppo – e sono impegnati in diverse attività quali censimento dei nidi, educazione ambientale, monitoraggio scientifico, ma soprattutto si occupano della tutela del Grillaio e dei luoghi dove nidifica. Grazie a questo progetto i volontari potranno acquisire capacità e competenze specifiche che la Comunità Europea potrà loro riconoscere attraverso il Corpo Europeo di Solidarietà (European Solidarity Corps - ESC). I ragazzi al termine del progetto riceveranno un attestato ufficiale, spendibile anche nel mondo del lavoro».

Al momento vi è ancora la possibilità di unirsi al gruppo inviando la propria candidatura tramite il sito ufficiale di progetto www.lipu/choona.